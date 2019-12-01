La Paz, Baja California Sur, 28 de noviembre de 2026.- Atlético Morelia se coronó campeón del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, pese a perder 3-1 ante Atlético La Paz en el partido de vuelta de la final. Con este resultado, los michoacanos ganaron la serie por un marcador global de 5-4.

El conjunto sudcaliforniano salió decidido a remontar la desventaja y tomó el control del encuentro. Eduardo Torres abrió el marcador al minuto 8, mientras que Martín Barragán amplió la ventaja con dos anotaciones, una de ellas desde el punto penal, a los minutos 34 y 35, para colocar el 3-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Atlético Morelia consiguió el gol que necesitaba para mantener la ventaja en el global. Orlando Botello marcó el 3-1 y acercó a los Canarios al campeonato, resultado que se mantuvo hasta el silbatazo final.

Antes del inicio del encuentro, los jugadores de ambos equipos realizaron una manifestación para exigir el regreso del ascenso y descenso al fútbol mexicano. Durante los primeros instantes del partido, los futbolistas se mantuvieron sin disputar el balón y dieron la espalda como parte de su protesta.

De esta manera, Atlético Morelia levantó el título del Apertura 2026 y celebró un nuevo campeonato para el fútbol michoacano, mientras que Atlético La Paz se quedó cerca de completar la remontada ante su afición.