Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 21:14:45

*El hallazgo de dos hombres asesinados en Los Reyes, Michoacán, ocurre apenas tres días después de un operativo federal contra una célula criminal presuntamente encabezada por William Fernando Álvarez.

Los Reyes, Mich., a 28 de noviembre de 2026.– Una nueva jornada de violencia en el occidente michoacano podría marcar otro episodio en la reconfiguración del Cártel de Los Reyes, luego de que fuentes extraoficiales señalaran que William Fernando Álvarez, alias “El Maniako”, estaría entre dos hombres encontrados sin vida este sábado.

El hallazgo ocurrió en una zona rural comprendida entre las comunidades de San José Pupataro y Los Tazumbos, donde personal del Ejército Mexicano localizó los cuerpos y dio aviso a las autoridades ministeriales.

Ambas víctimas presentaban heridas de arma de fuego. Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y aseguró una motocicleta, así como diversos indicios relacionados con el doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Uruapan para su identificación.

Un homicidio en medio de la presión militar

La posible muerte de Álvarez cobra relevancia por su cercanía temporal con el operativo federal anunciado el pasado 25 de noviembre por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual fue desarticulada una célula del Cártel de Los Reyes en los límites de Michoacán y Jalisco.

Aquella intervención dejó siete presuntos integrantes de la delincuencia organizada fallecidos y diez detenidos. Las autoridades federales identificaron a Fernando “N”, alias “El Maniaco”, como líder de la célula involucrada.

Una organización bajo presión

Durante los últimos meses, el Cártel de Los Reyes ha enfrentado la pérdida de figuras relevantes dentro de su estructura, entre ellas Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, detenido en agosto, y Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Wicho” o “R5”, fallecido ese mismo mes.

Reportes periodísticos posteriores también identificaron a Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, como otro presunto dirigente de la agrupación.

De confirmarse la muerte de “El Maniako”, representaría una nueva pérdida para una organización vinculada a Cárteles Unidos y señalada por autoridades federales por actividades de extorsión, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

La situación adquiere especial importancia en una región cuya economía depende considerablemente de la producción y comercialización de aguacate y limón, sectores afectados históricamente por la delincuencia organizada.

Persisten las incógnitas

Hasta el momento, no se ha esclarecido quiénes perpetraron el doble homicidio, cuál fue el móvil ni la identidad del segundo hombre localizado sin vida.

La identificación oficial de las víctimas será determinante para esclarecer si el hallazgo constituye un nuevo golpe contra la estructura del Cártel de Los Reyes.

Mientras tanto, la presunta muerte de William Fernando Álvarez permanece bajo reserva de confirmación por parte de las autoridades competentes.