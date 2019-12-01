Vive la magia de los globos de Cantoya hoy en Tiríndaro: Sectur

Vive la magia de los globos de Cantoya hoy en Tiríndaro: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 12:07:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 31 de agosto de 2025.- El Festival de Globos de Cantoya Tiríndaro 2025 te espera este domingo con una amplia variedad de diseños, creatividad, color y talento que llenan el cielo de imaginación. 

Este 31 de agosto, último día de vacaciones de verano, habitantes y visitantes se han reunido en Zacapu para disfrutar de un festival que convoca a globeros de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. También participan de localidades cercanas como Paracho, Cherán, Morelia, y Pátzcuaro, entre otras.

La programación comenzó desde las 8:00 horas con la categoría itsi (agua), para continuar a las 10:00 horas con la categoría tiriapu (elote). Fernando González Olivares, organizador del festival, señaló que habrá concurso para las diferentes categorías de 40 a 150 pliegos, 250 a 400 pliegos, 450 a 700 pliegos y de 900 a 1600 pliegos, con una bolsa de premios por 58 mil 300 pesos. “Entre las diferentes presentaciones destaca la última con la elevación de más de 2 mil farolas”, explicó. 

Para este año los organizadores detallaron que se esperan 30 mil asistentes que dejen una derrama económica aproximada a los 900 mil pesos. Todos los detalles se pueden consultar en el Facebook Festival de Globos de Cantoya Tiríndaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de su prima en Coahuayana, Michoacán
Sentencian a 11 años de prisión a Misael “N” responsable en la extorsión de tres comerciantes en Uruapan, Michoacán 
Aumenta a cuatro el número de muertos por volcadura en el Libramiento de Morelia, Michoacán
SSPC advierte sobre fraudes en línea durante compras y trámites escolares
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de su prima en Coahuayana, Michoacán
Aumenta a cuatro el número de muertos por volcadura en el Libramiento de Morelia, Michoacán
Julio César Chávez Jr., parte de trama de Sinaloa para clonar y fabricar armas de EEUU: Fusiles “piratas” hechos en México alimentan la guerra, pero él está libre
Identifican a dos de las tres víctimas mortales del accidente en Libramiento de Morelia, Michoacán
Comentarios