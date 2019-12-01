Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer

Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 21:38:53
Zitácuaro, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de cuatro mujeres, presuntas responsables del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una mujer en el municipio de Contepec. 

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados, el pasado 23 de marzo, la víctima caminaba por la calle cuando fue interceptada por Ana Luisa “N”, Rosa Isela “N”, María Guadalupe “N” y Lizbeth “N”, quienes, tras hacerle unos reclamos, después la atacaron sexualmente. 

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Regional de Zitácuaro dio inicio con las actuaciones, estableciendo la posible participación de las antes señaladas en el delito, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en su contra. 

Personal de la FGE logró la detención de las presuntas responsables, quienes fueron trasladadas al Centro Penitenciario local, donde un Juez de Control resolverá su situación legal.

