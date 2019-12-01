Asalto a funeraria en pleno megaoperativo sacude a Uruapan, Michoacán: ladrones irrumpen armados en “La Paz” y huyen sin ser detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 22:47:12

Uruapan, Mich., a 7 de noviembre de 2025.- En un hecho que ha causado indignación y sorpresa entre los habitantes de Uruapan, un grupo de hombres armados irrumpió la tarde de este viernes en la funeraria “La Paz”, ubicada sobre la avenida Juárez, en plena zona patrullada por fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes —con el rostro cubierto y armas de fuego— ingresaron al establecimiento y sometieron a los dos empleados que se encontraban dentro, un hombre y una mujer. Los delincuentes los amenazaron y revisaron el lugar a toda prisa, apoderándose de dinero en efectivo y diversos objetos de valor, antes de escapar tranquilamente sin que nadie interviniera.

El robo ocurrió en medio del megaoperativo de seguridad que mantiene presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Fiscalía de Michoacán y Guardia Civil, desplegado para reforzar la vigilancia ante la ola de violencia que azota la región.

Vecinos de la colonia Morelos aseguraron que, pese al fuerte movimiento de patrullas en la zona, los delincuentes actuaron con total impunidad. “No tardaron ni cinco minutos y se fueron como si nada”, relató un testigo que prefirió mantener el anonimato.

Tras el asalto, las víctimas solicitaron auxilio a las autoridades, quienes acudieron minutos después para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el monto total de lo robado y no se ha informado sobre personas detenidas.

El caso ha reavivado las críticas sobre la efectividad de los operativos en Uruapan, donde, a pesar de la presencia de múltiples corporaciones, la delincuencia continúa desafiando la autoridad con hechos cada vez más audaces.