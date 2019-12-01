Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 17:40:52
Madero, Mich., a 7 de noviembre de 2025.— La tranquilidad de la localidad de El Zangarro se vio interrumpida por una peligrosa amenaza: dos artefactos explosivos improvisados fueron localizados dentro de un vehículo Jeep abandonado, encendiendo las alarmas de las autoridades y obligando a desplegar un intenso operativo de seguridad.

Personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se trasladó de inmediato hasta la zona, donde estableció un amplio perímetro de seguridadpara evitar una tragedia. 

Tras varios minutos de tensión, los especialistas lograron neutralizar ambos explosivos, evitando una posible catástrofe en esta comunidad michoacana.

El operativo conjunto contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, quienes trabajaron coordinadamente para asegurar el área y garantizar la integridad de los habitantes.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y reportar cualquier objeto sospechoso o actividad ilícita a las líneas de emergencia 911 y 089, disponibles las 24 horas.

Noventa Grados
