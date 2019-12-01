Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 14:30:13

Uruapan, Michoacán, a 7 de noviembre 2025.- Más de 50 mil personas se dieron cita en la Marcha por la Paz que se realizó en honor del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue privado de la vida la noche del 1 de noviembre del presente año.

Cabe señalar que hasta el momento se reporta saldo blanco en la manifestación.

En ese sentido, los presentes honraron la petición de la viuda del edil, Grecia Quiroz, quien en la previa pidió a los inconformes que si querían protestar, lo hicieran de manera pacífica, como le hubiera gustado a su esposo.

Las declaraciones de la ahora alcaldesa del municipio se dieron luego de que, en días posteriores al asesinato del político independiente y líder del movimiento conocido como “La Sombreriza”, se desataron protestas violentas en varias ciudades del estado de Michoacán, como son Morelia, Uruapan y Apatzingán.

Los presentes exigieron a las autoridades de los gobiernos estatal y federal que le pongan un alto a la inseguridad en la región, así como que se haga justicia en el caso del asesinato de su presidente municipal.

La movilización de ciudadanos vestidos de blanco y con sombreros (al estilo de Carlos Manzo), comenzó alrededor de las 10:00 horas, desde la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas y avenida Latinoamérica hasta el centro de Uruapan.

Los asistentes coreaban consignas como: “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”, “Quiero regresar a Uruapan sin miedo” y “Carlos, escucha, esta es tu lucha”.

Asimismo, portaban pancartas con mensajes de paz, apoyo y cariño para el alcalde y reclamos al gobierno.

Cabe mencionar que el próximo 15 de noviembre se llevará a cabo una movilización del mismo tipo a nivel nacional, en la que se espera la asistencia de un mayor número de personas, y en la que, entre otras cosas se solicitará la dimisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.