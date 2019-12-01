Caos en la región lacustre: bloqueos, quema de vehículos y caos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 19:19:49

Morelia, Mich., a 7 de noviembre de 2025.- La tarde de este viernes, una ola de violencia paralizó la región lacustre del estado con bloqueos, vehículos incendiados y ponchallantas en distintos puntos estratégicos de comunicación.

De acuerdo con reportes preliminares, los ataques comenzaron en el puente de Ajuno, en el municipio de Pátzcuaro, donde sujetos armados interceptaron unidades y les prendieron fuego, impidiendo el paso de automovilistas y transportistas.

Casi de manera simultánea, en Sanabria, comunidad perteneciente a Tzintzuntzan, otro grupo de delincuentes bloqueó caminos y sembró el pánico entre los habitantes, mientras que en El Tigre, municipio de Quiroga, fueron colocados artefactos ponchallantas para evitar el arribo de las fuerzas de seguridad.

La situación se agravó con el bloqueo total de la carretera Quiroga–Zacapu, una de las más transitadas de la zona, donde testigos reportaron largas filas de vehículos varados y conductores buscando rutas alternas en medio del temor y la incertidumbre.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido un informe oficial, aunque versiones locales señalan que el despliegue de la Guardia Civil y la Guardia Nacional se mantiene activo en la zona para restablecer el orden y liberar las vías afectadas.

La jornada de terror revive el temor entre los pobladores, que una vez más se ven atrapados en el fuego cruzado de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado.