En Zamora, Michoacán, ultiman a un hombre en su vivienda 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 07:18:56

Zamora, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- Un hombre fue ultimado a balazos en el baño de su departamento, el móvil del crimen es ignorado por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado se encargarán de investigar.

Fue a las 19:20 horas de este viernes cuando vecinos del Edificio 6, de la calle Etolia, del Fraccionamiento Acanto II reportaron a los números de emergencias detonaciones de arma de fuego.

Policías Municipales, Guardias Civiles y Nacionales se movilizaron al lugar donde en el inmueble marcado con el número 303, encontraron a un hombre herido, por lo que pidieron una ambulancia.

Socorritas de Rescate llegaron y al revisarle los signos vitales a Juan Carlos P., P., de 36 años de edad, se percataron que se encontraba sin vida.

La zona fue acordonada y más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación, así mismo llevaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.