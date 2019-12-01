Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”

Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 21:23:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuautla, Morelos, a 7 de noviembre de 2025.- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que se le acusa supuestamente de haber cometido delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, vinculados a la “Estafa Maestra”.

De acuerdo a información del Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó en Cuautla, Morelos, y fue llevado a la delegación de la FGR en Cuernavaca, donde será definida su situación jurídica.

Según la investigación, se le señala a Vera Jiménez de haber sido uno de los exfuncionarios universitarios que presuntamente participó en convenios irregulares entre dependencias federales y universidades estatales durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Cabe resaltar que la llamada “Estafa Maestra”, era la triangulación de recursos públicos, en los que no se realizaban los servicios o algunos otros que fueron subcontratados sin justificación alguna, además de que se usaban a las universidades públicas para canalizar fondos a empresas fantasma.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la aprehensión, ni los cargos específicos que está enfrentando.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer
Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”
Denuncia el alcalde Tepoztlán supuestas amenazas vía telefónica de supuestos criminales
FGR obtiene 25 sentencias y destruye más de 90 kilos de estupefacientes durante octubre en Michoacán
Más información de la categoria
Caos en la región lacustre: bloqueos, quema de vehículos y caos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, Michoacán
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Comentarios