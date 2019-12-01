Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 21:23:58

Cuautla, Morelos, a 7 de noviembre de 2025.- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que se le acusa supuestamente de haber cometido delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, vinculados a la “Estafa Maestra”.

De acuerdo a información del Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó en Cuautla, Morelos, y fue llevado a la delegación de la FGR en Cuernavaca, donde será definida su situación jurídica.

Según la investigación, se le señala a Vera Jiménez de haber sido uno de los exfuncionarios universitarios que presuntamente participó en convenios irregulares entre dependencias federales y universidades estatales durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Cabe resaltar que la llamada “Estafa Maestra”, era la triangulación de recursos públicos, en los que no se realizaban los servicios o algunos otros que fueron subcontratados sin justificación alguna, además de que se usaban a las universidades públicas para canalizar fondos a empresas fantasma.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la aprehensión, ni los cargos específicos que está enfrentando.