Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 17:04:25

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2025.- Como parte de los preparativos por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, el cual se conmemorará en el 2026, se acordó que ambos países intercambiarán temporalmente códices prehispánicos.

Mediante una conferencia que realizaron tras su reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homologo, Emmanuel Macron, dieron a conocer que el Códice Azcatitlán, resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia, será trasladado para ser exhibido en México el próximo año, mientras que el Códice Boturini, perteneciente a la colección mexicana, se presentará en Francia.

“Estos códices representan la memoria viva de nuestras historias, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad”, expresó la mandataria mexicana.

Asimismo, Macron, indicó que se creará un grupo franco-mexicano, el cual trabajará en el patrimonio y cultura, además de que se encargarán de definir los términos de las exposiciones y nuevos mecanismos para combatir el tráfico ilegal de piezas arqueológicas.

“Queremos que cada salida de una pieza esté claramente regulada. Nuestra alianza debe basarse en la transparencia y la cooperación científica”.

También anunció la presentación de la Comedia Francesa en México en el 2026 y un festival cultural muy grande franco-mexicano.