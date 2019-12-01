Vive el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina, en el Ceconexpo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 14:11:01
Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Vive una experiencia única y disfruta del concierto que la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina ofrecerá mañana domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y de la Villa Navideña, este concierto familiar llenará de arte, sano esparcimiento y convivencia familiar a la capital del estado, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La cita es a partir de las 18:00 horas, en el Jardín de las Esferas del Ceconexpo, el cual se ubica a un costado de la avenida Ventura Puente.

Los gobierno de México y de Michoacán, a través de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo de Michoacán invitan a toda la población a disfrutar de esta presentación musical con acceso libre. 

Al término, las personas asistentes podrán disfrutar de la pista de hielo, la zona gastronómica, los juegos mecánicos, el nacimiento artesanal y el árbol monumental que se localizan en el Ceconexpo.

