Muere joven al accidentarse con su moto en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 17:32:47
Zamora, Michoacán.- 13 de diciembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un joven perdió la vida.

Al reelecto se informó que autoridades policiacas fuero alertadas de que en la población de Atacheo, en este municipio se había registrando un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a un joven que viajaba en una moto.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

