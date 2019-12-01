Abogado defensor abandona a periodista Alejandro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 12:37:21
Morelia, Michoacán, 13 de diciembre del 2025.- El abogado defensor del periodista Alejandro "V" abandonó a su cliente en la audiencia de revisión de medida cautelar, en la cual solicitaba quedar en libertad mientras se lleva a cabo su proceso judicial.

En punto de las 10:40 de la mañana dio inicio la audiencia en la sala 5 del Cereso David Franco Rodríguez , mejor conocido como Mil Cumbres, misma que se declaró sin materia debido a que el defensor legal del acusado decidió no presentarse.

Ante la ausencia del solicitante, no se podía llevar a cabo la audiencia solicitada y en un momento determinado deja abierta la antesala para la próxima Audiencia Intermedia en la búsqueda de debatir medios de prueba.

Será el próximo lunes en punto de las 12:00 horas cuando se lleve a cabo la Audiencia Intermedia del caso de la menor con iniciales VHP, presunta víctima de abuso sexual y violación cuando era menor de edad, misma que habría cometido el periodista michoacano, que busca agotar sus recursos para recuperar su libertad.

