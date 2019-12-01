Concluyen obras de rehabilitación en Palacio de Justicia tras disturbios de octubre, daños suman 350 mil pesos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:11:54

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2025.– Las obras de rehabilitación en el edificio central del Palacio de Justicia José María Morelos han finalizado, luego de los destrozos causados durante las manifestaciones normalistas del pasado 15 y 16 de octubre, con un costo total erogado de 350 mil pesos.

Hugo Gama Coria, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, confirmó la conclusión de los trabajos, los cuales se enfocaron en reparar principalmente cristales y la reja del edificio norte.

"Nosotros tenemos que generar las condiciones para arreglar esos destrozos; ya se están colocando vidrios, nos falta solamente la reja y el monto total de lo que hemos erogado por ese suceso son 350 mil pesos. Procedimientos de licitación, se realizaron todos y ya está contratado todo... Entonces, seguramente este fin de semana ya queda todo al 100 por ciento", comentó.

Señaló que, tras el incidente, se interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los responsables de los daños, aunque se desconoce si existen avances respecto al caso.

El presidente del PJM recordó que existen al menos dos denuncias más ante la FGE de años anteriores, donde también se han reportado daños por parte de estudiantes normalistas al conocido como "edificio rosa".

El pasado 15 y 16 de octubre, normalistas lanzaron cohetones y piedras, e impactaron un vehículo particular contra una de las puertas del predio.