Vuelca tráiler con doble remolque en la autopista Pátzcuaro–Cuitzeo
Copándaro, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Un camión de carga con doble remolque tipo contenedor se volcó la tarde de este sábado cuando circulaba por la autopista Pátzcuaro–Cuitzeo, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad por causas que ya son materia de investigación.

El accidente ocurrió sobre el tramo carretero Ocotlán–Copándaro, a la altura del kilómetro 10, donde automovilistas que transitaban por la zona reportaron el percance al número de emergencias. Tras el aviso, se movilizaron elementos de la Guardia Nacional división Carreteras, quienes al arribar confirmaron que se trataba de un tráiler con doble remolque que terminó recostado a un costado de la vía.

De acuerdo con la información oficial, la unidad transportaba amoníaco; sin embargo, se descartó cualquier tipo de fuga que representara riesgo para los conductores o habitantes cercanos. Asimismo, se informó que el accidente no provocó el cierre de la autopista ni obstruyó la circulación, aunque se mantuvo vigilancia preventiva en el área.

Las autoridades implementaron un operativo de abanderamiento para prevenir otro incidente, mientras se coordinaban las maniobras necesarias para el trasvase del material químico a otro vehículo especializado y el posterior retiro del camión siniestrado.

No se reportaron personas lesionadas ni daños a otros vehículos, por lo que el percance quedó limitado a pérdidas materiales. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vía, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de seguridad, especialmente en zonas donde se realizan maniobras por accidentes de transporte pesado.

