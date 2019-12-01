A nombre de máximo líder de Jalisco, grupo armado se deslinda en video de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 15:24:06

Coahuayana, Mich., a 13 de diciembre de 2025.— A una semana del estallido que cimbró a la costa michoacana, un video reavivó la polémica, luego de que a nombre del máximo líder de un grupo criminal, un cartel se deslindara de la explosión de un coche bomba en Coahuayana, ataque que dejó seis muertos y siete heridos.

En la grabación, un hombre que habla en voz de Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aparece rodeado de sujetos armados y lanza un mensaje contundente: el grupo se deslinda del coche bomba en Coahuayana y apunta directamente contra Juan José Farías, alias "El Abuelo", y su círculo de operadores en la región de Tepalcatepec, Michoacán.

El mensaje busca marcar distancia del ataque ocurrido frente a la base de la Policía Comunitaria. Con voz firme, el embozado sostiene: "El motivo de estas palabras son para deslindarme yo y mi empresa que son las cuatro letras CJNG, de estos actos reprobables".

Acto seguido, el video atribuye la violencia a una reacción de "El Abuelo Farías" ante operativos federales que impactan sus intereses.

El mensaje también desliza presuntos respaldos de alto nivel, al mencionar al General Enrique Covarrubias, secretario de la Defensa Nacional, y una supuesta relación política con "El Abuelo". En el trasfondo, la vieja disputa territorial vuelve a escena: el CJNG frente al Cártel de Tepalcatepec, con Coahuayana como punto estratégico.

Desde el Gobierno federal, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encuadró el atentado como una pugna entre líderes de grupos delictivos de la región, por control territorial, extorsión y tráfico.