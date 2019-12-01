Pirotecnia provoca incendio y destrucción del árbol navideño en Lombardía, Michoacán

Lombardía, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- El árbol monumental de Navidad instalado en la plaza principal de Lombardía fue consumido en su totalidad por el fuego, luego de que un grupo de menores que jugaba en el lugar encendiera pirotecnia y uno de los artefactos cayera directamente sobre la estructura.

El incidente se registró durante la tarde, cuando vecinos y transeúntes se percataron de que el adorno navideño comenzaba a incendiarse, por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, el fuego se propagó debido a los materiales con los que estaba elaborado el árbol, generando alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes realizaron labores para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otros adornos, mobiliario urbano o establecimientos cercanos. Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue controlado; sin embargo, el árbol quedó completamente destruido.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales. Las autoridades locales indicaron que el área fue asegurada de manera preventiva mientras se enfriaba la estructura calcinada.

Ante lo ocurrido, se hizo un llamado a padres y tutores para que mantengan supervisión constante sobre los menores, especialmente cuando se trata del uso de pirotecnia, ya que este tipo de prácticas representa un riesgo tanto para quienes las manipulan como para la población en general.

Asimismo, se reiteró la importancia de evitar el encendido de cohetes en espacios públicos, particularmente en zonas concurridas, con el objetivo de prevenir accidentes durante las celebraciones decembrinas y salvaguardar la integridad de las familias que acuden a estos lugares.