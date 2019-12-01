Desactivan 4 artefactos explosivos en zona rural de Buenavista, Michoacán

Buenavista, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Cuatro artefactos explosivos de fabricación improvisada fueron localizados y desactivados durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Buenavista, como parte de acciones coordinadas entre corporaciones estatales y federales para la prevención de riesgos a la población.

El hallazgo se registró en la localidad de Tescalame, donde personal de seguridad detectó la presencia de los dispositivos, los cuales contaban con un sistema de activación a distancia mediante mando y control. De acuerdo con la información recabada en el sitio, los artefactos tenían un peso aproximado que iba desde los 500 gramos hasta cerca de 2.5 kilogramos cada uno, lo que representaba un riesgo considerable para habitantes y transeúntes de la zona.

Tras confirmar la naturaleza de los explosivos, se aplicó un protocolo de seguridad perimetral para restringir el acceso al área y evitar cualquier incidente. Posteriormente, personal especializado llevó a cabo la desactivación controlada de los artefactos mediante el uso de cargas huecas, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños colaterales.

Una vez neutralizados, los restos de los dispositivos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de integrar las investigaciones necesarias y determinar su origen, así como posibles responsables de su colocación.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en distintas regiones del estado, con el objetivo de detectar y retirar objetos que representen un peligro para la seguridad pública.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier objeto o situación sospechosa a los números de emergencia, ya que la colaboración social es fundamental para prevenir hechos que pongan en riesgo la integridad de las comunidades.