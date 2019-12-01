Niegan amparo a Juan Bernardo Corona, mano derecha de Silvano Aureoles: Lo dejan al borde de la captura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 12:11:42

Morelia, Mich., a 13 de diciembre de 2025.— El cerco judicial se cierra y la caída parece inminente. Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán durante el gobierno del prófugo Silvano Aureoles Conejo, sufrió un duro revés legal luego de que la justicia federal le negara el amparo con el que intentaba frenar la orden de aprehensión en su contra.

Con esta resolución, Corona queda completamente expuesto a la acción de la justicia, sin protección alguna que impida su detención, mientras las autoridades lo mantienen en calidad de prófugo.

Un fraude millonario que sacude al sexenio de Aureoles

El exmando policial es señalado por su presunta participación en un desvío multimillonario de recursos públicos, relacionados con la construcción y arrendamiento de siete cuarteles de la Policía Michoacán, uno de los proyectos insignia del gobierno de Silvano Aureoles.

De acuerdo con las investigaciones, el esquema habría provocado un daño al erario que supera los miles de millones de pesos, mediante contratos irregulares, sobreprecios y posibles triangulaciones financieras.

La justicia ya no le cree

En su resolución, la jueza federal determinó que la orden de aprehensión está debidamente fundada, descartando violaciones a sus derechos y validando los argumentos de la Fiscalía, entre ellos el riesgo de fuga, falta de localización en domicilios reportados y la gravedad de los delitos imputados.

Con ello, el amparo fue rechazado, dejando firme la orden de captura.

El fantasma de Silvano Aureoles

El nombre de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, vuelve a aparecer en el centro del escándalo. Corona Martínez no fue un funcionario menor: era uno de los hombres de mayor confianza del exmandatario, encargado de la estrategia de seguridad del estado.

Ambos han sido señalados por no presentarse a audiencias judiciales clave, lo que ha alimentado la narrativa de una red de exfuncionarios que habrían usado el poder para saquear recursos públicos y luego evadir la justicia.

Prófugo y sin amparo

Hoy, Juan Bernardo Corona no tiene amparo, pero sí tiene una orden de aprehensión vigente; es buscado por las autoridades y permanece desaparecido del radar público.

Mientras tanto, el caso de los cuarteles policiales se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio de Silvano Aureoles, y la negativa del amparo podría marcar el inicio de una cascada de detenciones.