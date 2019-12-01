Visitmichoacan, plataforma inclusiva para personas con discapacidad: Sectur

Visitmichoacan, plataforma inclusiva para personas con discapacidad: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 17:29:06
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- El turismo inclusivo en Michoacán sigue fortaleciéndose, para que las y los habitantes del estado, y los turistas y visitantes disfruten de las diversas experiencias que existen en la entidad. Ejemplo de ello es el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/, que cuenta con un widget que apoya, acompaña y se adecua a las necesidades del usuario, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

“En Michoacán el turismo es para todas y todos, por ello desde el portal oficial integramos desde hace meses una herramienta diseñada para que cualquier persona sin importar su condición o discapacidad, pueda acceder a la información”, agregó el titular de la política turística estatal. 

El módulo de accesibilidad, localizado en el margen derecho de la pantalla e identificado con una silueta humana blanca sobre fondo azul, activa con un solo clic la adaptación de la experiencia del usuario.

Este sistema ajusta la interfaz de manera intuitiva y personalizada a diversas necesidades, realizando acciones pertinentes para cada tipo de requerimiento, como el incremento del tamaño de la fuente, la modificación de paletas de colores para daltónicos o la aplicación de tipografías especializadas para dislexia, entre otras funcionalidades.

Esta plataforma, agregó Monroy García, ayuda a personas con debilidad visual, auditiva, motriz o cognitiva, de esta manera, la página de la Sectur se posiciona como un sitio inclusivo, donde se pueden conocer todos los destinos y experiencias que se ofrecen en el estado.

