En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:00:41
Morelia, Michoacán, 6 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto para seguridad e impartición de justicia estatal aumentará 15 por ciento con respecto a este año, es decir, mil 462 millones 908 mil pesos más para fortalecer las acciones de prevención al delito, atención a la violencia y resolución de casos por ilícitos en Michoacán.

El mandatario compartió que el total de recursos programados es de 11 mil 016 millones de pesos que serán destinados al Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Judicial y la Coordinación del Sistema Penitenciario.

Dicha cantidad representa un incremento importante, ya que el presupuesto de este año para las mismas instancias fue de 9 mil 554 millones de pesos.

Detalló que el Sistema Penitenciario recibirá el próximo año 437.8 millones de pesos más; la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización, 408.8 millones más; el Poder Judicial del Estado, 359.6 millones más; y la Fiscalía General del Estado, 256.5 millones de pesos más.

De esta manera, el gobernador puntualizó que se fortalece la operatividad y los servicios que se realizan en cada dependencia, institución y órgano autónomo en materia de seguridad y justicia, lo que a su vez permitirá resarcir actos de corrupción e impunidad en el ejercicio público.

