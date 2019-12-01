Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 23:18:39

Morelia, Mich., a 5 de diciembre de 2025.– Por primera vez desde su creación, la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) quedará bajo el mando de una mujer. Tammi Anguiano Zamudio, con más de 20 años de experiencia en procuración de justicia, fue designada como nueva titular de la unidad, marcando un parteaguas en una de las áreas más complejas y de mayor riesgo dentro de la Fiscalía General del Estado.

El nombramiento no sólo implica un cambio administrativo, sino un giro histórico en una institución tradicionalmente encabezada por hombres. Anguiano, doctora en Derecho Penal Constitucional (titulación en trámite) y maestra en Sistema Penal Acusatorio, carga un expediente pesado que la respalda para enfrentar uno de los delitos que más golpea a Michoacán: el secuestro.

Una mujer forjada en campo, no en escritorio

La nueva jefa antisecuestros no viene a aprender cómo funciona la unidad: la conoce desde adentro. Durante más de una década operó como agente del Ministerio Público especializada en secuestro, fue enlace en temas de trata de personas y, recientemente, Directora de Carpetas de Investigación en la UECS, antes de ascender al cargo máximo.

Su perfil combina academia y operación. Ha sido capacitada por instituciones internacionales como FBI, USAID, OPDAT, Policía Nacional de Francia y Colombia, además de sumar certificaciones en negociación en crisis, investigación de secuestro, violencia de género y justicia para adolescentes. También ha sido docente formadora de agentes ministeriales, lo que la coloca como pieza clave en profesionalización interna.

Rompe techo de cristal en una de las áreas más duras

La llegada de Anguiano envía un mensaje potente en un contexto donde la seguridad suele estar encabezada por mandos masculinos. Su nombramiento abre paso a una representación distinta, con perspectiva técnica pero también humanista, especialmente en la atención a víctimas.

Su papel será decisivo frente a grupos criminales y células dedicadas a privación de la libertad y extorsión. De su mano dependerán estrategias, operaciones, negociaciones y resultados que impactarán directamente en la paz pública.

Lo cierto es que su ascenso representa una señal de cambio y un reto monumental. La UECS no sólo estrena titular, estrena un liderazgo femenino con credenciales para hacer historia.

Por ahora, el mensaje está claro: la lucha contra el secuestro en Michoacán tendrá rostro de mujer —y uno con experiencia en batalla.