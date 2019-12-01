Aseguran casi 2 mdp en cigarros ilegales en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 18:47:12

Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), aseguró 12 mil cajetillas de cigarros ilegales con un valor de un millón 700 mil 935 pesos, en la alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se llevaron a cabo seis cateos en el mismo número de locales comerciales de la Central de Abasto (CEDA).

De igual forma, se informó que, derivado de los trabajos coordinados y de inteligencia, policías de la CDMX apoyaron al personal del IMPI en el operativo donde se identificaron seis inmuebles, en donde localizaron cigarros de diferentes marcas que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas sanitarias y aduaneras.

Según las autoridades, se aseguraron 401 mil 380 cigarrillos ilegales, los cuales fueron puestos a disposición de la SSC para su debido resguardo mientras se continúa con las indagatorias correspondientes.