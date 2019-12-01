Policía Municipal de Álvaro Obregón recupera vehículo robado y detiene a siete personas tras operativo exitoso del Plan Michoacán por la Paz y Justicia

Policía Municipal de Álvaro Obregón recupera vehículo robado y detiene a siete personas tras operativo exitoso del Plan Michoacán por la Paz y Justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 22:59:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Álvaro Obregón, Mich., a 5 de diciembre de 2025.- En una acción inmediata y coordinada, elementos de la Policía Municipal de Álvaro Obregón demostraron eficacia operativa y capacidad de respuesta al lograr la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el aseguramiento de siete personas, tras una activación emitida desde el sistema de vigilancia C5-I Morelia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:19 horas del viernes, cuando un arco carretero en el tramo Morelia–Salamanca detectó el paso de un automóvil Chevrolet Aveo 2019, color blanco, con registro vigente por robo. De manera inmediata, mediante base de radio, se ordenó el despliegue de unidades municipales hacia la localidad de Singuio, donde se inició la búsqueda.

Minutos después, a las 11:30, los agentes ubicaron el vehículo en circulación y comenzaron una persecución controlada que ingresó hacia el municipio de Álvaro Obregón. El auto fue interceptado en la calle Abasolo, esquina con Dámaso Cárdenas, donde se ordenó a los ocupantes descender, se les informó el motivo de la intervención y se realizó inspección visual al interior del coche.

Durante la revisión, se localizó en el portavasos una bolsa plástica transparente con sustancia granulosa con características similares a cristal, lo que fortaleció la puesta a disposición de los tripulantes.

Los detenidos —seis hombres y una mujer— fueron identificados como Jonathan Brandon B., de 26 años de edad y conductor del vehículo; Erica Berenice S., de 40 años, copiloto; Kasy Alejandro P., de26 años; José Manuel H., de 22 años; Mauricio E., de 24 años; Ricardo G., de 27 años; y Josué A., de 23 años. 

Todos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia, luego de serles leídos sus derechos conforme al protocolo. El vehículo recuperado fue retirado con apoyo de grúas y resguardado en corralón oficial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía Municipal de Álvaro Obregón recupera vehículo robado y detiene a siete personas tras operativo exitoso del Plan Michoacán por la Paz y Justicia
Retiran artefactos explosivos artesanales abandonados en calles de Culiacán
Aseguran casi 2 mdp en cigarros ilegales en Iztapalapa
Detienen a 10 presuntos criminales en Michoacán; les aseguran armamento y estupefacientes
Más información de la categoria
Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán
El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR
Sheinbaum se reúne con comunidad mexicana en Washington, tras reunión con Trump
Tammi Anguiano toma el mando antisecuestro en la FGE Michoacán: más de 20 años cazando criminales respaldan su llegada a la UECS
Comentarios