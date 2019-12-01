Policía Municipal de Álvaro Obregón recupera vehículo robado y detiene a siete personas tras operativo exitoso del Plan Michoacán por la Paz y Justicia

Álvaro Obregón, Mich., a 5 de diciembre de 2025.- En una acción inmediata y coordinada, elementos de la Policía Municipal de Álvaro Obregón demostraron eficacia operativa y capacidad de respuesta al lograr la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el aseguramiento de siete personas, tras una activación emitida desde el sistema de vigilancia C5-I Morelia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:19 horas del viernes, cuando un arco carretero en el tramo Morelia–Salamanca detectó el paso de un automóvil Chevrolet Aveo 2019, color blanco, con registro vigente por robo. De manera inmediata, mediante base de radio, se ordenó el despliegue de unidades municipales hacia la localidad de Singuio, donde se inició la búsqueda.

Minutos después, a las 11:30, los agentes ubicaron el vehículo en circulación y comenzaron una persecución controlada que ingresó hacia el municipio de Álvaro Obregón. El auto fue interceptado en la calle Abasolo, esquina con Dámaso Cárdenas, donde se ordenó a los ocupantes descender, se les informó el motivo de la intervención y se realizó inspección visual al interior del coche.

Durante la revisión, se localizó en el portavasos una bolsa plástica transparente con sustancia granulosa con características similares a cristal, lo que fortaleció la puesta a disposición de los tripulantes.

Los detenidos —seis hombres y una mujer— fueron identificados como Jonathan Brandon B., de 26 años de edad y conductor del vehículo; Erica Berenice S., de 40 años, copiloto; Kasy Alejandro P., de26 años; José Manuel H., de 22 años; Mauricio E., de 24 años; Ricardo G., de 27 años; y Josué A., de 23 años.

Todos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia, luego de serles leídos sus derechos conforme al protocolo. El vehículo recuperado fue retirado con apoyo de grúas y resguardado en corralón oficial.