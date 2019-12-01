Retiran artefactos explosivos artesanales abandonados en calles de Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 21:29:45

Culiacán, Sinaloa, a 5 de diciembre 2025.- Personal de la unidad antibombas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), retiró dos artefactos explosivos de manufactura artesanal de las calles del fraccionamiento CANACO, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional colocaron un cerco de seguridad para evitar el tránsito por la calle Hermes, frente a una vivienda que la noche del pasado miércoles, fue blanco de disparos, vandalizada y quemada por hombres armados.

La noche del 3 de diciembre, agentes de la Policía Estatal Preventiva y militares atendieron una denuncia de disparos contra un inmueble, en donde al llegar observaron dos artefactos explosivos artesanales y un bidón con gasolina.

Por lo anterior, por más de 24 horas, los uniformados resguardaron la zona hasta que los especialistas de Defensa lograron retirar los explosivos de las calles.