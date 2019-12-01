Hallan cadáver semienterrado en Zamora, Michoacán 

Hallan cadáver semienterrado en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 09:38:52
Zamora, Michoacán, a 6 de diciembre 2025.- La noche de este viernes fue localizado el cadáver de un hombre semienterrado en un predio de la ciudad de Zamora, Michoacán, la víctima está en calidad de desconocido.

Fue minutos antes de las 19:30 horas cuando en el 911 reportaron una persona tirada en un predio ubicado a espaldas de la colonia Salinas de Gortari. 

Policías Municipales y Guardias Nacionales se trasladaron al lugar donde encontraron el cadáver semienterrado, el cual vestía pantalón de mezclilla color negro, tenis negros, playera blanca y chamarra azul.

De inmediato acordonaron y enseguida llegó personal Especializado de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue del Semefo local, 

