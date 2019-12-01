El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 22:06:23

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la República puso al frente de la recién creada Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros —dependiente de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO)— a Rodrigo González Ramírez, el hombre que convirtió al secuestro en Michoacán en un negocio riesgoso para los delincuentes.

De la guerra estatal al reto nacional

Durante más de una década, González Ramírez dirigió la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) en Michoacán, donde logró algo que pocos creían posible: desplomar la incidencia del secuestro en un 88 %. Bajo su mando se derrumbaron más de 160 células criminales, se detuvo a más de 1,200 presuntos plagiarios y se liberaron más de 350 víctimas inocentes. Con esos resultados, su unidad se convirtió en leyenda.

Hoy, ese historial lo catapulta al plano federal: su misión —que carga con la expectativa de miles de familias marchitas— es encabezar una fiscalía que pretende cortar de tajo las redes de secuestro en todo México.

Preparado para la cacería final

No basta con coraje: él se entrenó para esta guerra. Jurídico, táctico e internacional: González Ramírez cuenta con Maestría en Derecho Procesal Penal, un Doctorado en Derecho en proceso, y decenas de cursos especializados impartidos por agencia como el FBI, la ATF de Estados Unidos, cuerpos élite de Colombia, Francia y países de Centroamérica.

Armas de la ley: análisis digital, ciberinteligencia, negociación en crisis, lucha contra extorsión, investigación forense, rastreo de células criminales, localización de fosas clandestinas… Un perfil forjado a conciencia y con alcance global.

El nuevo orden amenaza al crimen organizado

Autoridades federales dan por iniciado un “nuevo capítulo de ofensiva total contra el secuestro”. La designación de González Ramírez no es un simple cambio de escritorio: es una advertencia directa a los capos que creyeron impunes, una apuesta por resultados duros, visibles, medibles.

Se espera que su llegada reactive investigaciones friamente congeladas, acelere órdenes de aprehensión, y reactive operaciones coordinadas entre estados, Guardia Nacional, Marina, Ejército y agencias internacionales.

Con su nombramiento, el país pone todas sus fichas en un hombre curtido en el combate, con resultados duros, trayectoria internacional y una reputación que ya sacudió al submundo criminal.