Analistas reducen pronóstico de crecimiento para México en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 07:20:01

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- Analistas privados disminuyeron a 0.4 por ciento el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México en 2025, desde un 0.5%, previamente proyectado, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México.

De acuerdo con el reporte, entre 32 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2025 es de 0.6 %, previsto por Bank of America.

Al tiempo que Scotiabank y Valmex estimaron una subida de apenas 0.1 %, lejos del rango estimado por el Gobierno de México de 1.5 % y 2.3 %.

Mientras tanto, para 2026, los analistas privados disminuyeron su perspectiva del PIB de 1.4 % a 1.3 % hace una quincena.

El informe también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) en su próxima reunión de diciembre.