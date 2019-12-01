Visita del nacimiento de Civaq Pátzcuaro, obra que honra el orgullo purépecha, la fe y la tradición: Sectur

Visita del nacimiento de Civaq Pátzcuaro, obra que honra el orgullo purépecha, la fe y la tradición: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:49:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El Centro Interactivo Vasco de Quiroga (Civaq) en Pátzcuaro es la sede donde se localiza el nacimiento “Constelación de Lorenzo”, una obra llena de luz, tradición y orgullo purépecha.

Esta creación artesanal que honra la creatividad, identidad y talento de las manos de las artesanas y artesanos michoacanos está conformada por figuras que, a través de cada textura y detalle reflejan el trabajo cuidadoso de quienes mantienen viva la tradición que une memoria, fe y arte en una sola constelación cultural.

“Este nacimiento no solo representa un símbolo navideño, es raíz, historia, es comunidad que se expresa a través del barro, las fibras, colores y la vida misma. La exposición permanecerá disponible durante todo el mes de diciembre, para que familias, turistas y visitantes, puedan admirarla, fotografiarla y conocer su significado espiritual y cultural de cada pieza”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Esta obra está integrada por figuras de alambre, tela y lana que fueron elaboradas por la artesana Cecilia Victoriano Cruz, de 75 años, originaria de San Lorenzo, localidad de Uruapan. Ella, con ayuda de su hijo Juan Bautista, ha integrado figuras con personajes de la vida diaria que, a través de sus oficios, representan a las comunidades de Michoacán. 

El Civaq se localiza en la calzada Ibarra número uno, colonia Revolución Mexicana, en Pátzcuaro, Michoacán, espacio que se encuentra abierto de martes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, mientras que los sábados y domingos, el horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas. Este lugar cuenta con estacionamiento disponible, para mayores detalles, se pueden comunicar a los teléfonos 434 690 7313 y 434 690 2202.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a exdirector de Inteligencia de Colima; su esposa se encuentra grave
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios