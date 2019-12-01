Visita del nacimiento de Civaq Pátzcuaro, obra que honra el orgullo purépecha, la fe y la tradición: Sectur

Pátzcuaro, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El Centro Interactivo Vasco de Quiroga (Civaq) en Pátzcuaro es la sede donde se localiza el nacimiento “Constelación de Lorenzo”, una obra llena de luz, tradición y orgullo purépecha.

Esta creación artesanal que honra la creatividad, identidad y talento de las manos de las artesanas y artesanos michoacanos está conformada por figuras que, a través de cada textura y detalle reflejan el trabajo cuidadoso de quienes mantienen viva la tradición que une memoria, fe y arte en una sola constelación cultural.

“Este nacimiento no solo representa un símbolo navideño, es raíz, historia, es comunidad que se expresa a través del barro, las fibras, colores y la vida misma. La exposición permanecerá disponible durante todo el mes de diciembre, para que familias, turistas y visitantes, puedan admirarla, fotografiarla y conocer su significado espiritual y cultural de cada pieza”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Esta obra está integrada por figuras de alambre, tela y lana que fueron elaboradas por la artesana Cecilia Victoriano Cruz, de 75 años, originaria de San Lorenzo, localidad de Uruapan. Ella, con ayuda de su hijo Juan Bautista, ha integrado figuras con personajes de la vida diaria que, a través de sus oficios, representan a las comunidades de Michoacán.

El Civaq se localiza en la calzada Ibarra número uno, colonia Revolución Mexicana, en Pátzcuaro, Michoacán, espacio que se encuentra abierto de martes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, mientras que los sábados y domingos, el horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas. Este lugar cuenta con estacionamiento disponible, para mayores detalles, se pueden comunicar a los teléfonos 434 690 7313 y 434 690 2202.