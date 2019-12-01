Salvador Escalante, Michoacán: Accidente vehicular en la Siglo XXI, deja una persona sin vida y un herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:33:39

Salvador Escalante, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Un saldo de una persona muerta y una más herida fue el que dejó el choque entre un camión de redilas y un auto compacto, en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 148, de la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron a una persona que estaba herida y confirmaron la muerte de otro individuo.

Acto seguido se constituyó en el lugar persona de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue envidado al Semefo para los efectos de ley.