Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 21:01:05

Uruapan, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- En el interior de un domicilio ubicado en la colonia La Tamacua, fue localizado el cuerpo de un hombre que fue asesinado a puñaladas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.