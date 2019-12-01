Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán

Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 21:01:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- En el interior de un domicilio ubicado en la colonia La Tamacua, fue localizado el cuerpo de un hombre que fue asesinado a puñaladas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por prender pirotecnia, incendio consume árbol de Navidad en Tula, Hidalgo
Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán
Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido
Salvador Escalante, Michoacán: Accidente vehicular en la Siglo XXI, deja una persona sin vida y un herido 
Más información de la categoria
Sheinbaum rompe récord… de policías asesinados: Suman 426 uniformados abatidos en el “segundo piso de la 4t”; Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, los más violentos 
Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora
Golpe al crimen en Michoacán: rescatan a dos secuestrados y detienen a tres sujetos armados tras operativos militares
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Comentarios