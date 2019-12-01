Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora

Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:08:49
Hermosillo, Sonora, a 15 de diciembre de 2025.- Durante una audiencia en Hermosillo, un juez indicó que existen los elementos necesarios para iniciar un proceso penal contra Ernesto “N”, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura, a quien acusan de su posible participación en un esquema de desvió de poco más de 287 millones de pesos de fondos estatales, los cuales estaban destinados al pago de impuestos.

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora, fue la encargada de presentar las pruebas que sustentan la acusación, con contratos realizados mientras ocupó el cargo, que habrían permitido el desvío de la cantidad antes mencionada, la cual estaba destinado al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según la investigación los recursos fueron canalizados a través de un fideicomiso identificado como “Plan de Beneficios Múltiples”, el cual carecía de autorización fiscal, y se alimentó con fondos provenientes de la nómina estatal, en un esquema en el que habrían participado otros servidores públicos y particulares.

Po  ellos, el juez determinó que existían los indicios suficientes para iniciar el proceso penal contra el exfuncionario y dio tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE) informó que dará a conocer los avances conforme lo permitan los tiempos procesales, mientras los casos continúan su curso en los tribunales.

 

Noventa Grados
