Golpe al crimen en Michoacán: rescatan a dos secuestrados y detienen a tres sujetos armados tras operativos militares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 19:24:49
Morelia, Mich., a 15 de diciembre de 2025.– Un fuerte despliegue de fuerzas federales sacudió distintos puntos de Michoacán, luego de que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano asestaran un contundente golpe a la delincuencia organizada, logrando la liberación de dos personas privadas de su libertad, la detención de presuntos responsables y el aseguramiento de armamento de alto poder.

El primer operativo se registró en el municipio de Salvador Escalante, donde, tras atender una denuncia ciudadana por la presencia de sujetos armados, las fuerzas federales irrumpieron en la zona y lograron rescatar con vida a dos personas, presuntamente retenidas contra su voluntad. En el lugar fue detenido un individuo y se aseguró un arsenal que incluía un arma larga, siete cargadores, 150 cartuchos útiles y equipo táctico, lo que evidencia el nivel de peligrosidad del grupo intervenido.

La ofensiva continuó horas después en Copándaro de Galeana, donde las autoridades federales detuvieron a dos personas más, presuntamente vinculadas a actividades delictivas. Durante esta acción se logró el aseguramiento de un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 28 cartuchos y un vehículo, presuntamente utilizado para actividades criminales.

Todos los detenidos, así como el armamento y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

