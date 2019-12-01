Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:41:45

Zamora, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Un motociclista resultó con lesiones de consideración al chocar por alcance contra un camión de carga, cuyo conductor permaneció en el lugar.

El aparatoso accidente se registró minutos después de las 19:00 horas de este lunes, en la carretera Zamora-Tangancícuaro a unos metros del crucero de "Lala".

Al sitio llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron a Álvaro Eduardo A., L., de 34 años de edad, vecino de la zona Centro de Jacona, el cual fue canalizado de urgencia a un nosocomio privado.

Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el lugar y apoyaron con la vialidad para evitar otro percance, mientras los agentes de Seguridad Vial realizaron los peritajes.

Las unidades participantes en el hecho son, una motocicleta MB 250R, color negro, con placa de circulación 91PNV6 de Michoacán y un camión Kenworth color blanco, con matrícula 04-BE-1F del servicio público, propiedad de la empresa "Castores".