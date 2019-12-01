Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido

Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:41:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Un motociclista resultó con lesiones de consideración al chocar por alcance contra un camión de carga, cuyo conductor permaneció en el lugar.

El aparatoso accidente se registró minutos después de las 19:00 horas de este lunes, en la carretera Zamora-Tangancícuaro a  unos metros del crucero de "Lala". 

 Al sitio llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron a Álvaro Eduardo A., L., de 34 años de edad, vecino de la zona Centro de Jacona, el cual fue canalizado de urgencia a un nosocomio privado.

Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el lugar y apoyaron con la vialidad para evitar otro percance, mientras los agentes de Seguridad Vial realizaron los peritajes.

Las unidades participantes en el hecho son, una motocicleta MB 250R, color negro, con placa de circulación 91PNV6 de Michoacán y un camión Kenworth color blanco, con matrícula 04-BE-1F del servicio público, propiedad de la empresa "Castores".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por prender pirotecnia, incendio consume árbol de Navidad en Tula, Hidalgo
Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán
Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido
Salvador Escalante, Michoacán: Accidente vehicular en la Siglo XXI, deja una persona sin vida y un herido 
Más información de la categoria
Sheinbaum rompe récord… de policías asesinados: Suman 426 uniformados abatidos en el “segundo piso de la 4t”; Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, los más violentos 
Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora
Golpe al crimen en Michoacán: rescatan a dos secuestrados y detienen a tres sujetos armados tras operativos militares
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Comentarios