Fanny Arreola huye ante sindicalizados del ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán; los citó para llamarlos sus “hijos berrinchudos”, pero corrió cuando buscaban responderle

Apatzingán, Mich., a 15 de diciembre de 2025.- La alcaldesa de Apatzingán, Fanny Lyssette Arreola Pichardo, encabezó el lunes un extraño mensaje a los trabajadores del Ayuntamiento, a quienes además de negar reconocerles derechos como la jubilación o el tramitar permisos para cuidar de sus hijos enfermos, los comparó con “hijos berrinchudos” por exigir sus derechos laborales; luego, desapareció sin escuchar réplicas.

Por la mañana, los trabajadores del Ayuntamiento fueron citados a las puertas del recinto municipal, para un mensaje de la Alcaldesa.

Allí, Arreola Pichardo se refirió al reciente conflicto sindical que estalló por el procedimiento contra una empleada del Ayuntamiento, quien tramitó permisos laborales que el gobierno de Fanny Arreola no quiere reconocer, para cuidar la salud de su recién nacido; los sindicalizados también denunciaron la falta de aportaciones del gobierno de Arreola al ISSSTE y a la caja de ahorros de los empleados, a quienes se les descontó puntualmente de sus salarios cada mes, pero no se vio reflejado en sus prestaciones sino hasta diciembre y aún queda un adeudo.

Durante el paro de labores y toma del Ayuntamiento recientes, Fanny Arreola se negó a hablar con los sindicalizados, quienes prefirieron levantar el paro buscando con ello no afectar a la ciudadanía ante la cerrazón del Ayuntamiento.

Lejos de reconocer los derechos, exigencias y adeudos con los trabajadores, Fanny Arreola los comparó con “hijos berrinchudos” y ella como su madre que les dice “no” a sus exigencias, como la de una jubilación o el pago de sus prestaciones.

Aunque los representantes sindicalizados buscaban rebatir los argumentos de Fanny Arreola, esta cerró su discurso y rápidamente se retiró del lugar sin escuchar a los trabajadores. Asimismo, funcionarios locales impidieron el uso de la palabra a los trabajadores.