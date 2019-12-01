Por prender pirotecnia, incendio consume árbol de Navidad en Tula, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 21:30:22
Tula, Hidalgo, a 15 de diciembre de 2025.- Por el uso de pirotecnia, se perdió un árbol de Navidad monumental, en la comunidad de El Carmen, del municipio de Tula, debido a que se incendió.

Según los reportes oficiales de las autoridades locales, fue un artefacto pirotécnico, que al ser encendido, hizo contacto con la estructura.

Asimismo, indicaron que debido al material de plástico y sintético del árbol, rápidamente el fuego se propagó, ocasionando que se consumiera totalmente.

Ante el siniestro, habitantes de la localidad comenzaron a utilizar cubetas con agua, para evitar que las llamas alcanzaran el cableado eléctrico o viviendas cercanas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tula de Allende llegaron al lugar, para terminar de sofocar el incendio además de que realizaron labores de enfriamiento.

También informaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por el incendio, solamente pérdidas materiales.

 

 

 

