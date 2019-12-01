Villa Morelos se prepara para una Semana Santa llena de tradición y actividades para toda la familia: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:45:45

Morelos, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia social y preservar las tradiciones, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, presentó el programa de actividades para la Semana Santa 2026 en Villa Morelos, una agenda pensada para el disfrute de familias y visitantes.

El edil destacó que, a través de estas actividades, el municipio busca ofrecer espacios de encuentro que promuevan la cultura, la historia y el bienestar de la población, en un ambiente de armonía y participación ciudadana.

El programa contempla eventos para todas las edades, iniciando el lunes 30 de marzo con la “Crónica de los secretos y leyendas de nuestro pueblo”, una actividad que permitirá a las y los asistentes conocer más sobre la historia local. Para el martes 31 de marzo se llevarán a cabo juegos populares y tradicionales en la plaza principal, fomentando la recreación y la convivencia.

Asimismo, el miércoles 1 de abril se realizará una Feria de la Salud, donde se brindarán servicios e información para el cuidado integral de la población.

Asimismo para el jueves 2 de abril se llevará a cabo una rodada ciclista con salida desde la plaza principal, promoviendo la actividad física y el uso de espacios públicos.

Julio César Conejo Alejos subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por impulsar eventos que fortalezcan el tejido social y proyecten a Villa Morelos como un destino atractivo durante esta temporada.

El presidente municipal hizo una invitación a las y los habitantes del municipio, así como a visitantes de la región, a sumarse a las actividades y disfrutar de una Semana Santa en un ambiente familiar, lleno de tradición y orgullo por las raíces de Morelos.