Repunta robo a cuentahabientes en Celaya; asaltan banco en la colonia Jardines a días de otro caso

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 16:46:32

Celaya, Guanajuato, 27 de marzo de 2026.- La tarde de este viernes se registró un nuevo asalto a cuentahabientes dentro de una sucursal bancaria en Celaya, hecho que revive la preocupación ciudadana tras el reciente caso en el que dos maestras fueron despojadas de una fuerte suma de dinero.

El nuevo atraco ocurrió cerca de la 1:00 de la tarde en un banco ubicado sobre la calle Puerta de Oro del Bajío, en la colonia Jardines de Celaya, donde dos individuos con el rostro cubierto ingresaron al inmueble y amagaron a los clientes que se encontraban en el lugar.

Según los reportes preliminares, los sujetos portaban armas de fuego y actuaron de manera directa contra los usuarios del banco, a quienes despojaron de efectivo y pertenencias personales, sin intentar sustraer dinero de la institución.

En cuestión de minutos, los responsables lograron apoderarse de diversos objetos de valor y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta, perdiéndose entre las calles de la zona.

Entre los afectados se encuentra una persona a la que le fueron retirados alrededor de 2 mil pesos y documentos personales; otra víctima reportó la pérdida de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, mientras que una más señaló el robo de bolsos, carteras y un teléfono celular.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en colonias cercanas; sin embargo, no se logró ubicar a los presuntos responsables ni recuperar los objetos sustraídos.

Este hecho se suma a un asalto reciente ocurrido en otra institución bancaria de la ciudad, donde dos docentes fueron despojadas de más de 100 mil pesos, lo que ha encendido las alertas entre la población ante la posible repetición de este tipo de delitos.

Las autoridades indicaron que se mantiene abierta la investigación y exhortaron a las víctimas a formalizar su denuncia para dar seguimiento al caso.