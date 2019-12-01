Policía Morelia implementa medida temporal de estacionamiento en el Centro Histórico por temporada vacacional

Policía Morelia implementa medida temporal de estacionamiento en el Centro Histórico por temporada vacacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:35:31
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Morelia, Michoacán; 27 de marzo de 2026.- Con motivo del incremento de visitantes durante el próximo periodo vacacional, Policía Morelia informa que, a partir del sábado 28 de marzo y hasta el domingo 12 de abril, se permitirá de manera temporal el estacionamiento para autos compactos en algunas vialidades del Centro Histórico.

Esta acción tiene como objetivo facilitar la movilidad y brindar mayores opciones de estacionamiento a quienes visitan el primer cuadro de la ciudad durante estas fechas.

Las calles donde se permitirá el estacionamiento son:

  • Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante.
  • Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos.
  • Santiago Tapia, de Valentín Gómez Farías a Guillermo Prieto.
  • Virrey de Mendoza, de Valladolid a Avenida Madero.
  • Antonio Alzate, de Vasco de Quiroga a Morelos.
  • Corregidora, de Morelos a Rayón.

Se invita a la ciudadanía a respetar la señalización, así como a mantener libres accesos, cocheras, áreas de ascenso y descenso, rampas para personas con discapacidad y zonas peatonales, con el fin de garantizar la seguridad y el orden en la zona.

Policía Morelia refrenda su compromiso de trabajar por una movilidad ordenada y segura para todas y todos.

Ante cualquier situación, se recuerda que la línea de contacto ciudadano 443 113 5000 se encuentra disponible las 24 horas.

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