Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:08:43

Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- Una balacera registrada la tarde de este viernes en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México, dejó al menos dos personas muertas, entre ellas un menor de edad.

Los disparos tuvieron lugar entre las calles José Joaquín Herrera y Vidal Alcocer, lo que provocó una fuerte movilización de policías capitalinos y servicios de emergencia en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que las víctimas fueron un hombre de 42 años y un menor, quienes murieron tras una agresión directa.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un reporte de disparos en la calle José Joaquín Herrera, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, tras el cual un hombre de 42 años y un menor de edad perdieron la vida”, informó la dependencia.

De acuerdo con primeros reportes y el análisis de cámaras de videovigilancia, los probables responsables huyeron a bordo de una motocicleta eléctrica mientras que las autoridades capitalinas mantienen un operativo en la zona para localizar a los agresores.