A proceso servidores públicos se Chavinda por operación de armas fuera de ley

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:56:14

Chavinda, Michoacán, a 27 de marzo 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a cinco servidores públicos del municipio de Chavinda, por su probable responsabilidad en la comisión de la comisión de delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sobre el particular se informó que e audiencia, el Juez de Control resolvió la situación jurídica de Ana Laura “N”, Síndica municipal; Juan Carlos “N”, Director de Seguridad Pública Municipal; y de Paulo César “N” y Jesús “N”, Regidores, quienes fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio.

Así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras que César Adrián “N”, Subdirector de Seguridad Pública Municipal, fue vinculado a proceso por el delito de posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.

Lo anterior derivó de un operativo ejecutado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resultado de la colaboración efectiva entre instancias estatales y federales que permitió llevar a cabo actos de investigación y operativos con precisión táctica en la región Jiquilpan.

Dicha intervención permitió desarticular una posible red de actuación ilícita desde el ámbito municipal, evidenciando que las instituciones de seguridad estatales y federales mantienen una vigilancia permanente y actúan sin distinción frente a cualquier conducta fuera de la ley.

Durante el operario se aseguró lo siguiente:

Armamento:

- 02 armas largas tipo fusil.

- ⁠01 arma corta tipo pistola.

- 08 cargadores (armas largas y corta).

- 221 cartuchos útiles de distintos calibres.

Narcótico:

- 07 envoltorios con sustancia con características de cocaína.

Vehículo:

- 01 camioneta Ford F-150 con rotulación de Policía Municipal de Chavinda.

Equipo táctico:

- 01 chaleco porta placas.

- 01 parche con siglas de grupo delictivo.

- 01 piernera táctica con aditamentos.

- 01 bastón retráctil.

- 01 mochila con diversa documentación del Ayuntamiento de Chavinda.