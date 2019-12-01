Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo

Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:36:00
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Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán, en referencia al proceso penal seguido en contra de 11 personas provenientes de corporaciones policiacas con respecto a hechos suscitados en Ecuandureo, informa a la ciudadanía:

La determinación del juzgador de oralidad penal fue apelada, por lo que el asunto ya se encuentra en segunda instancia y será revisado de manera inmediata y puntual por una magistratura penal, para emitir una determinación con profesionalismo y total apego a la ley.

Además, se informa que el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo organismo encargado de vigilar, investigar y sancionar el actuar de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, está atento a este asunto.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán reitera su compromiso con una justicia pronta, efectiva y cercana a la ciudadanía.

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