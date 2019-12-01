Ataque armado sacude fraccionamiento al sur de Morelia, Michoacán: Hay dos muertos y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 16:17:28

Morelia, Mich., a 27 de marzo de 2026.— La violencia volvió a irrumpir en la capital michoacana. Un ataque armado perpetrado la tarde de este viernes en las inmediaciones del fraccionamiento Arcos de San Pedro dejó un saldo de dos personas muertas y dos más lesionadas, generando pánico entre vecinos y una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes preliminares, múltiples llamadas al número de emergencias alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de una tienda Bodega Aurrera, ubicada sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro. Testigos señalaban la presencia de varias personas heridas en la zona.

Elementos de la Policía Morelia, la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acudieron de inmediato al sitio. Al arribar, localizaron a cuatro personas con impactos de bala sobre la calle Flor de Primavera, en su cruce con Valle de las Piedras.

Paramédicos brindaron auxilio a una mujer y a un hombre que presentaban heridas de gravedad, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. En contraste, dos hombres fueron declarados sin vida en distintos puntos del área.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes. Peritos forenses recolectaron indicios en el lugar con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil del ataque.

Los cuerpos de las víctimas, que hasta el momento permanecen sin identificar, fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se espera que familiares acudan a reconocerlos.