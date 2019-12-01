Fiscalía de Michoacán investiga a autoridades de seguridad en 20 municipios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 19:50:57

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.– El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas investigaciones contra autoridades municipales, específicamente en áreas de seguridad, sumando ya cerca de 20 municipios con este tipo de procedimientos en curso.

El Fiscal detalló que, si bien la FGE maneja los casos locales, ha estado colaborando con instancias federales en temas de mayor alcance.

"Yo compartí información a la FEMDO, Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, datos que se han desprendido en muchas carpetas sobre el tema de la delincuencia organizada," puntualizó Torres Piña, aclarando que el desglose de temas como la portación de armas es crucial, aunque la competencia final recaiga en otras áreas.

Torres Piña enfatizó el enfoque actual de la FGE en los procesos que le corresponden directamente. "Decirles que ahorita, por el momento, en lo que respecta a esta fiscalía, es solamente áreas de seguridad," indicó, señalando que las investigaciones contra alcaldes o figuras políticas superiores recaen en la Fiscalía Especializada FEMDO.

El Fiscal recordó que las acciones contra la corrupción y el crimen organizado están activas en diversas zonas del estado, mencionando casos recientes y en curso, como Jiquilpan.

Al ser cuestionado sobre el número total de investigaciones contra mandos de seguridad, el Fiscal confirmó la magnitud del operativo, " han de llegar a los 20."