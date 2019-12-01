Vive este fin de semana la magia de los manantiales de Urandén con “el camino de las ánimas”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 15:05:55
Pátzcuaro, Michoacán, a 25 de octubre 2025.-La magia de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos ya se siente en los Manantiales de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro.

Entre el reflejo del agua y las luces que danzan sobre los canales, las almas comienzan su regreso, con el inicio de la representación “el camino de las ánimas”, experiencia que se ha trabajado entre la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García, y la propia comunidad.

Esta representación fusiona música, danza y tradición en un escenario natural que parece salido de un sueño, al estar iluminados los canales de los manantiales por donde desfilan los propios pobladores arriba de las canoas con sus atuendos típicos.

Las dos primeras funciones se realizaron ayer viernes 24 de octubre, pero esta experiencia se replica este sábado 25 y mañana domingo 26 en dos horarios, comentó Monroy García.

Los horarios de estas representaciones hoy y mañana son a las 19:00 y 20:45 horas. La cuota de recuperación en el boleto de acceso que se adquiere en la entrada al lugar es de 50 pesos, mientras que el estacionamiento tiene un costo de 30 pesos. Todo lo recaudado, destacó la Sectur, se destina íntegramente a la comunidad de Urandén.

Sé parte de esta experiencia única que honra nuestras raíces y te regala postales inolvidables para tus redes. Déjate llevar por la magia de las ánimas, en el corazón de Michoacán donde se vive realmente esta ancestral celebración. Para mayores detalles, se pueden comunicar al teléfono 443 224 6187, o bien, a través del sitio web https://visitmichoacan.com.mx/”.

