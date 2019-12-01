Denuncia el alcalde Tepoztlán supuestas amenazas vía telefónica de supuestos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 20:39:38

Tepoztlán, Morelos, a 7 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de la Fiscalía General del Estado de Morelos, debido a que recibió dos llamadas telefónicas, en la que supuestos criminales le pedía que tenía que “cumplir con ciertos compromisos”.

Tras realizar las primeras indagatorias, las autoridades encontraron que una de las llamadas era supuestamente de un penal del Estado de México.

“Hemos tenido un par de amenazas sí, pero ya se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía de delitos de alto impacto se integró la carpeta y estamos en espera del seguimiento”.

Asimismo, el edil aseguró que se reforzarán los protocolos de seguridad, con la finalidad de prevenir algún incidente.

“Uno sabe que al estar en estos cargos, sobre todo cuando se toman acciones que son en contra del status quo puede haber amenazas y puede haber represalias, pero hasta este momento ante la medición que tenemos de la seguridad estamos tranquilos”.