Viacrucis viviente de Angamacutiro llega a su edición 46 este año

Viacrucis viviente de Angamacutiro llega a su edición 46 este año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:39:16
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Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destaca a Angamacutiro como un referente del turismo religioso en el estado. Con la realización de su 46º Viacrucis viviente, el municipio se consolida como un punto de encuentro para turistas y visitantes que buscan vivir las tradiciones de "el alma de México".

El regidor de Cultura y Turismo de Angamacutiro y director del Viacrucis viviente, Juan Martín Chávez Suárez, señaló que este evento tiene un gran significado e impacto tanto en el municipio como fuera de él, debido a las características que lo hacen único. “Las escenografías y los vestuarios transportan a los asistentes a la época de Jesús. El trayecto del Viacrucis se realiza en la calzada de Guadalupe, que cuenta con un parque ecológico y hermosas áreas verdes”, señaló. 

Agregó que para este año se tiene prevista la asistencia de más de 13 mil personas, quienes podrían generar una derrama económica cercana a los 7 millones de pesos, lo que beneficiaría al sector turístico de la región. 

Acompañado por parte de las mujeres y hombres que interpretarán a los personajes bíblicos, Carlos Márquez Arciga, quien personificará a Jesús de Nazaret, señaló que este evento es el único que se realiza de acuerdo con el Viacrucis escritural creado por San Juan Pablo II. “Se han escrito dos monografías y se produjo un documental a cargo de SMRTV y Mechoacán Tarascorum, el cual está por presentarse”, declaró Carlos Márquez Arciga.

Por último, el joven integrante de la escenificación y regidor de dicho municipio, señaló que la programación este año comenzará el Jueves Santo a las 20:00 horas en la plaza principal con la escenificación de la Última Cena, la aprehensión en el huerto, el juicio ante el Sanedrín y la negación de Pedro; mientras que el Viernes Santo, a las 11:00 horas, comenzará el Viacrucis viviente en la plaza principal del municipio. La programación completa se puede consultar en la página de Facebook Gobierno de Angamacutiro Michoacán.

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