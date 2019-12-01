¿Atlético Morelia de vuelta en Primera División? Vuelve a la carga para comprar al Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 13:26:53

Morelia, Michoacán, 24 de marzo del 2026.- El Atlético Morelia podría volver a la Liga MX mediante la compra de los derechos federativos del Club Puebla.

De acuerdo con múltiples reportes, el club michoacano habría retomado las negociaciones para adquirir la franquicia camotera por una cifra menor a los 130 millones de dólares que se habían mencionado previamente.

La operación permitiría que Morelia regrese al máximo circuito del futbol mexicano tras su salida en 2020, cuando la franquicia fue trasladada y se convirtió en el Mazatlán FC.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre la posible compra, pero las versiones apuntan a que las conversaciones entre las partes han vuelto a tomar fuerza.