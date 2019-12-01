Tráiler sin frenos desata tragedia: 2 muertos y 15 heridos en la autopista México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:49:38

Querétaro, Querétaro, 24 de marzo del 2026.- Al menos dos muertos y 15 lesionados, uno de traslado, fue el saldo que dejó una mortal carambola, que se registró en la autopista federal 57 México - Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Quintas del Marqués, en dirección a Celaya, luego de que un tráiler, presuntamente se habría quedado sin frenos.

Fueron al menos 20 vehículos, los que impactó la pesada unidad, dejando a dos de ellos, prensados contra dos tráilers, lo que derivó el fallecimiento de ambos conductores.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se aproximaron los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Analistas de Protección Civil, Bomberos de Querétaro, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), fueron quienes arribaron a la zona, para auxiliar a los heridos.

Fueron 15 personas lesionadas, de las cuales solo una requirió traslado a un hospital, y desafortunadamente dos personas más perdieron la vida.

La vialidad fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del mortal accidente y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.